ABO

Raketensystem für Mondmission auf Startplatz gerollt

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Frühestmöglicher Starttermin für "Artemis 2" ist Anfang Februar
©AFP, APA, MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat das Raketensystem für "Artemis 2" - die erste bemannte Mondmission seit mehr als einem halben Jahrhundert - auf den Startplatz gebracht. Mithilfe einer Art Transportwagen wurde das rund 100 Meter hohe System, bestehend aus der Rakete "Space Launch System" und der "Orion"-Kapsel, von der Werkshalle auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral über rund zwölf Stunden langsam die etwa sechs Kilometer zum Startplatz gebracht.

von

"Das ist der Beginn einer sehr langen Reise", sagte NASA-Chef Jared Isaacman bei einer Pressekonferenz. Mit der "Artemis 2"-Mission sollen noch in diesem Jahr erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen sollen den Mond bei der etwa zehntägigen Mission umrunden. Zuletzt waren 1972 US-Astronauten auf dem Mond.

Frühestmöglicher Starttermin für "Artemis 2" ist Anfang Februar. Für Ende Jänner ist erst einmal ein unbemannter Bodentest geplant. Bei dem sogenannten "Wet Dress Rehearsal" werden bis auf den eigentlichen Start alle Abläufe getestet.

NASA's Artemis II Space Launch System rocket and Orion spacecraft are rolled out of the Vehicle Assembly Building to Launch Pad 39B at Kennedy Space Center in Florida on January 17, 2026, ahead of the crewed lunar mission. (Photo by Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Gesundheit
Lungenkrebssterblichkeit bei Frauen in Europa wird stabiler
++ ARCHIVBILD ++ Tyrannosaurier waren erst mit 40 Jahren ausgewachsen
Technik
T-Rex war erst mit 40 Jahren ausgewachsen
Wundheilung soll ohne Antibiotika funktionieren
Technik
Hoffnung auf Behandlungsmethoden ohne Antibiotika bei Wundheilung
Es zeigen sich bei einem Alkoholverzicht rasch positive Veränderungen
Gesundheit
Dry January - was bringt der kurze Alkohol-Verzicht?
Winterurlaub mit Aussicht aufs Meer
Reisen & Freizeit
Beim Skifahren den Ausblick aufs Meer genießen können
Den Dialog mit sich selbst suchen
Gesundheit
Im Einklang mit sich Selbst sein
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER