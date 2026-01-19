Raketensystem für Mondmission auf Startplatz gerollt

"Das ist der Beginn einer sehr langen Reise", sagte NASA-Chef Jared Isaacman bei einer Pressekonferenz. Mit der "Artemis 2"-Mission sollen noch in diesem Jahr erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen sollen den Mond bei der etwa zehntägigen Mission umrunden. Zuletzt waren 1972 US-Astronauten auf dem Mond.

Frühestmöglicher Starttermin für "Artemis 2" ist Anfang Februar. Für Ende Jänner ist erst einmal ein unbemannter Bodentest geplant. Bei dem sogenannten "Wet Dress Rehearsal" werden bis auf den eigentlichen Start alle Abläufe getestet.