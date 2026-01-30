Quantenjahr 2025 endet in Accra - Österreich bilanziert

Heimische Forschungspower in der Quantenphysik ist im vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Exzellenzcluster "Quantum Science Austria" (quantA) vereint, nämlich rund 60 Forschungsgruppen von sechs Institutionen in Wien, Innsbruck, Linz und Klosterneuburg. Das Netzwerk verwies nun auf 100 gesammelte Veranstaltungen, die im Laufe der Monate auf www.quantumscience.at angepriesen wurden, wie auf eine erfolgreiche "Quanten-Schulwoche" und die Quanten-Gala im Wiener Rathaus mit rund 800 Gästen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Wer sich noch nicht erreicht fühlt, kann in der Sonderausgabe des "New Austrian Magazine" (Vol. 73) zum Thema Quanten - eine Kooperation von quantA mit dem "Austrian Press and Information Service" an der österreichischen Botschaft in Washington, D.C. (USA) - nachblättern.

Service: https://www.quantumscience.at/ ; https://www.austria.org/quantum )