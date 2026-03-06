Preise für Wissenschaftsjournalismus verliehen

© APA/APA/dpa/Jan Woitas home Leben Technik

Insgesamt fünf Preise für gelungene "journalistische Übersetzungsleistung" im wissenschaftlichen Bereich verleiht die Österreichische Forschungsgemeinschaft am 17. April in Wien. Die mit jeweils 3.000 Euro dotierten Auszeichnungen gehen laut Aussendung heuer an Ursula Duplantier für einen TV-Beitrag auf arte mit dem Titel "Endometriose - Hoffnung auf neue Therapien" sowie Claudia Frick und Florian Freistetter für ihre Podcast-Folge "DK141 - Der zweite Österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel".

von APA