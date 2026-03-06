Preise für Wissenschaftsjournalismus verliehen

Insgesamt fünf Preise für gelungene "journalistische Übersetzungsleistung" im wissenschaftlichen Bereich verleiht die Österreichische Forschungsgemeinschaft am 17. April in Wien. Die mit jeweils 3.000 Euro dotierten Auszeichnungen gehen laut Aussendung heuer an Ursula Duplantier für einen TV-Beitrag auf arte mit dem Titel "Endometriose - Hoffnung auf neue Therapien" sowie Claudia Frick und Florian Freistetter für ihre Podcast-Folge "DK141 - Der zweite Österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel".
In der Kategorie "Artikel- und Dokumentationsreihe" reüssierte Verena Mischitz mit ihrem Beitrag "Klimakrise, Österreich Edition". Mit "Insekten im Kopf" machte Andrew Müller in der Sparte "Magazine" das Rennen, während in der Kategorie "Tageszeitungen" Tanja Traxlers "Der Standard"-Beitrag namens "Neues Experiment im weltgrößten Untergrundlabor soll Dunkle Materie finden" erfolgreich war.
Service: https://go.apa.at/nvZm1gFo