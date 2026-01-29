Paypal eingeschränkt? - Diese Mail ist nicht echt

Denn es handelt sich um betrügerische Phishing-Mails, mit denen Kriminelle an Zugangsdaten für den Bezahldienst gelangen wollen, warnen Verbraucherschützer.

In den Mails mit dem Betreff "Ihre Kundeninformationen im Januar" forderten die Betrüger Empfängerinnen und Empfänger dazu auf, ihre Kundendaten zu aktualisieren, damit das Konto wieder vollständig nutzbar ist.

Natürlich sollte man in der E-Mail nicht auf die Schaltfläche "Meine Daten aktualisieren" klicken. Denn das führt direkt auf eine Phishing-Seite, wo die Kriminellen sensible Daten abfischen wollen.