Paypal eingeschränkt? - Diese Mail ist nicht echt

++ ARCHIVBILD ++ Kriminelle versuchen, Login-Daten über gefälschte Seiten abzugreifen
Felix Kästle
Selbst, wenn sie echt wirkt, sie ist Müll: Wer aktuell eine E-Mail erhält, die angeblich von Paypal stammt und über eine Konto-Einschränkung aus Sicherheitsgründen informiert, sollte diese direkt in den Spam-Ordner verschieben oder löschen.

Denn es handelt sich um betrügerische Phishing-Mails, mit denen Kriminelle an Zugangsdaten für den Bezahldienst gelangen wollen, warnen Verbraucherschützer.

In den Mails mit dem Betreff "Ihre Kundeninformationen im Januar" forderten die Betrüger Empfängerinnen und Empfänger dazu auf, ihre Kundendaten zu aktualisieren, damit das Konto wieder vollständig nutzbar ist.

Natürlich sollte man in der E-Mail nicht auf die Schaltfläche "Meine Daten aktualisieren" klicken. Denn das führt direkt auf eine Phishing-Seite, wo die Kriminellen sensible Daten abfischen wollen.

RAVENSBURG - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 29.7.2020) - FOTO: APA/apa7DPA7GMS7Felix Kästle/Felix Kästle

