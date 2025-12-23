News Logo
Österreichs Blockgletscher sind wertvolle Wasserspeicher

Von nationaler Bedeutung
©APA, GEORG HOCHMUTH, THEMENBILD
Blockgletscher sind mehr als gefrorene Schuttmassen im Hochgebirge: Aktuellen Studien zufolge sind in ihnen rund 900 Millionen Kubikmeter Wasser in Form von Permafrosteis sowie weitere 600 Millionen Kubikmeter als Grundwasser gespeichert. Diese Mengen entsprechen etwa dem 2,2-fachen beziehungsweise dem 1,4-fachen des jährlichen Trinkwasserbedarfs Österreichs, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Umweltministeriums.

Die Zahlen gehen aus einem Bericht hervor, der die Ergebnisse der Forschungsprojekte "RGHeavyMetal" und "RGAlpCatch" zusammenfasst. Die Auswertung liefert dem Umweltministerium zufolge eine umfassende Abschätzung der Wassermengen, die in Österreichs Blockgletschern gebunden sind und "zeigt, welche Rolle sie für den Wasserhaushalt unter dem Aspekt des Klimawandels spielen".

Der Bericht erklärt der Aussendung zufolge auch, dass selbst unter steigenden Temperaturen die Speicherfunktion langfristig erhalten bleibt: Während das Permafrosteis langsam schmilzt, entsteht zusätzlicher Porenraum für Grundwasser. Die Blockgletscher wirken damit weiterhin als natürliche Speicher und Puffer im alpinen Abflusssystem.

"Unsere Forschung verdeutlicht, wie wertvoll der alpine Raum für die Wasserversorgung und Klimaanpassung in Österreich ist. Blockgletscher sind stille Reservoire, die Wasser speichern, Abflüsse ausgleichen und auch in Trockenperioden zur Stabilität unserer Flusssysteme beitragen. Dieses Wissen ist entscheidend, um künftig noch gezielter auf die Herausforderungen des Klimawandels reagieren zu können", sagte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) in einer Aussendung.

