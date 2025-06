Österreicherin gewinnt europäischen "Young Inventors Prize 2025"

Der Preis für Menschen bis zum Alter von 30 Jahren soll laut EPA zeigen, wie die Lösungen kluger junger Köpfe die Welt verändern können, und diese ehren. Die zehn Gewinner wurden von einer unabhängigen Jury aus über 450 Kandidatinnen und Kandidaten aus der ganzen Welt ausgewählt. Jeder der zehn Finalisten erhält 5.000 Euro Preisgeld; zusätzlich werden Sonderpreise vergeben.

Franziska Kerber hat mit PAPE eine innovative, papierbasierte und vollständig recycelbare Alternative zu Kunststoff- und Glasfasergehäusen für elektronische Kleingeräte entwickelt. Sie verwendet Papier in der Herstellung, wodurch diese Teile wasserlöslich sind. Die Absolventin des Studiengangs "Industrial Design" an der Fachhochschule (FH) Joanneum hatte mit ihrer Bachelorarbeit "Pape - Paper Electronics" schon den "James Dyson Award 2024" in Österreich gewonnen.

Franziska Kerbers Erfindung unterstützt die UNO-Nachhaltigkeitsziele 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) und 11 (nachhaltige Städte und Gemeinden), indem sie Elektroschrott reduziert und nachhaltiges Design fördert. Jährlich fallen etwa 62 Millionen Tonnen Elektroschrott an - davon kommen laut UNO-Agentur für digitale Technologien nur ein Fünftel ins Recycling. Die Agenda 2030 der UNO mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) ist ein globaler Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens und Wohlstands und zum Schutz des Planeten. Die Ziele sollen bis 2030 erreicht werden.