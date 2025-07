Observatorium in Chile mit Detailbildern von Universums-Anfängen

Gase, Staub und Sternenlicht in 39 Galaxien: Das ALMA-Observatorium in Chile hat laut Forschern die bisher detailliertesten Bilder aus den Anfängen des Universums eingefangen, die je gemacht wurden. "Wir haben noch nie so viele Details und eine solche Tiefe bei Galaxien aus der Frühzeit des Alls erhalten", sagte der wissenschaftliche Leiter von ALMA, Sergio Martín, am Dienstag bei der Präsentation der Forschungsergebnisse an der Universität Concepción in Santiago de Chile.

von APA