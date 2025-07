Der Smiley-Effekt: Wie Emojis empfundene Nähe steigern

Kleiner Smiley, große Wirkung: Emojis in Textnachrichten können die Zufriedenheit und empfundene Nähe in Freundschaften steigern. Das berichtet die Kommunikationswissenschafterin Eun Huh von der University of Texas in Austin in der Fachzeitschrift "PLOS One". Huh untersuchte, wie Menschen in den USA die Empfänglichkeit ihres Gegenübers in digitaler Kommunikation einschätzten und welche Rolle dabei Emojis spielten.

von APA