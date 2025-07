Neues Laborfleisch aus Zürich kommt Rindfleisch näher als zuvor

Zürcher Forschende haben im Labor dicke Muskelfasern aus Rinderzellen gezüchtet, die echten Muskeln deutlich näherkommen als bisherige Versuche. Die neue Methode geht laut der ETH Zürich auf Grundlagenforschung zur Behandlung von Muskelerkrankungen zurück. Es seien darin dieselben Gene und Proteine aktiv wie in natürlichem Rindermuskelgewebe, und es ziehe sich wie sein natürliches Vorbild zusammen, hieß es von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich am Dienstag.

von APA