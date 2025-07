Von wegen Sojasprossen: Oft sind es Mungbohnen

In den seltensten Fällen sei das, was unter dem Namen "Sojasprossen" verkauft wird, tatsächlich Soja, sagt Claudia Zaltenbach, Kochbuchautorin und Reisebloggerin. Normalerweise seien es Sprossen der Mungbohne, die eher die Größe von Linsen habe. Stattdessen sind Sojabohnen ungefähr so groß wie Erbsen.

von APA