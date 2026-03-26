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Neu fürs iPhone: Offline-Shazam und speedfestes Keyboard

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Das neue iOS 26.4 bringt neue Funktionen aufs iPhone
©APA, dpa, Christin Klose, GMS
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Apple hat ein Betriebssystem-Update für iPhones mit einigen Neuerungen auf den Weg gebracht. Zu den Highlights des neuen iOS 26.4 gehört die Offline-Musikerkennung. Die funktioniert so: Wer künftig in den Schnelleinstellungen die Shazam-Schaltfläche antippt, kann auch ohne aktuelle Internetverbindung Musik erfassen - die Ergebnisse gibt es dann aber später, wenn man wieder online ist.

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Bei den Bedienungshilfen ergänzt Apple zusätzliche Optionen für alle, die Liquid-Glass-Animationen sowie helle Elemente in der Anzeige reduzieren möchten - und zwar mit:

- der Einstellung "Helle Effekte reduzieren", die helles Blinken beim Tippen auf Elemente wie Tasten minimiert sowie mit

- der Einstellung "Bewegung reduzieren", die zuverlässig Animationen herunterschrauben soll, etwa für Menschen, die empfindlich auf Bewegungen auf dem Bildschirm reagieren.

Zu den weiteren Neuerungen in iOS 26.4 zählen etwa die Unterstützung für die neuen Apple-Kopfhörer AirPods Max 2 sowie acht neue Emoji, darunter ein Erdrutsch, ein Orca und eine Posaune.

Außerdem gibt Apple an, die Eingabegenauigkeit der virtuellen Tastatur verbessert zu haben. Das bedeutet, dass darauf künftig auch schnelle Eingaben korrekt erfasst werden sollen.

Das Update beseitigt darüber hinaus auch zahlreiche, teils kritische Sicherheitslücken. Es steht fürs iPhone 11 bis zum iPhone 17 sowie für das iPhone SE (2. Generation) zum Download bereit.

Um das Herunterladen und die Installation anzustoßen, öffnet man "Einstellungen/Allgemein/Softwareupdate" - und muss dort nur das Update auswählen, auf "Laden und installieren" tippen und dann den Anweisungen folgen.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

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