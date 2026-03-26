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Jay-Z fühlte "unkontrollierbare Wut" nach Vorwürfen

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US-Rapper Jay-Z sprach in Interview über Wut nach Vorwürfen gegen ihn
©KEVIN C. COX, Getty Images North America, APA
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Eine inzwischen fallengelassene Klage wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe hat bei US-Rapper Jay-Z nach eigenen Worten "unkontrollierbare Wut" ausgelöst. Das sagte der 56-Jährige dem Magazin GQ in einem seltenen Interview. "Diese ganze Sache hat mir ziemlich zugesetzt. Ich war wütend - so wütend wie schon lange nicht mehr, eine unkontrollierbare Wut. So etwas hängt man niemandem an", sagte Jay-Z in dem Interview. "Ich arbeite das noch immer auf."

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Eine anonyme Klägerin hatte im Oktober 2024 behauptet, im Jahr 2000 als 13-Jährige auf einer Party unter Drogen gesetzt und von dem mittlerweile wegen Sexualstraftaten verurteilten US-Rapper Sean "Diddy" Combs vergewaltigt worden zu sein. Diese Klage war dann im Dezember neu eingereicht worden, auch mit Jay-Z als Beschuldigtem. Die Frau zog ihre Zivilklage später zurück. Ein Grund dafür wurde nicht genannt. Jay-Z, der bürgerlich Shawn Carter heißt und seit 2008 mit Sängerin Beyoncé verheiratet ist, hatte die Vorwürfe gegen sich damals als "erfunden und haarsträubend" bezeichnet.

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