News Logo
ABO

Naturnahe Maßnahmen wirken effektiv gegen Hitzebelastung in Wien

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Bis zu zehn Prozent weniger Hitzetage möglich
©PUNZ, APA, HANS PUNZ
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Naturnahe Maßnahmen wie zusätzliche Baumpflanzungen, neue Grünflächen und die Entsiegelung von Flächen können die Hitzebelastung in dicht bebauten Wiener Stadtteilen deutlich senken. Das zeigen Untersuchungen der Geosphere Austria und des AIT (Austrian Institute of Technology), die im Fachjournal "npj Urban Sustainability" veröffentlicht wurden.

von

Im Rahmen des Projekts "Sensus" berechnete das Forschungsteam mithilfe hochauflösender Stadtklimamodelle die Wirkung verschiedener Anpassungsmaßnahmen unter zukünftigen Klimaszenarien. Dabei wurden, wie es in einer Aussendung hieß, nicht nur Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind berücksichtigt, sondern auch Bebauung, Geländeform und Landnutzung.

Für ein dicht bebautes Stadtgebiet in Wien simulierte das AIT mit einem Mikroklimamodell in zwei Meter Auflösung die Effekte von Maßnahmen wie Baumpflanzungen, entsiegelten Parkplätzen, Dach- und Fassadenbegrünung, hellen Pflastersteinen und Nebelduschen. Das Ergebnis: Unter den angenommenen Bedingungen kühlten naturbasierte Maßnahmen die Umgebung lokal um bis zu zwei Grad Celsius ab – vergleichbar mit einem Höhenunterschied von rund 300 Metern. Besonders effektiv waren Bäume und Entsiegelungen.

Geosphere Austria übertrug diese Ergebnisse anschließend auf die gesamte Stadt. Laut der Stadtklima-Expertin Maja Zuvela-Aloise könnten durch eine umfassende Umsetzung die Hitzetage in Wien um mehr als zehn Prozent sinken. "Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass naturbasierte und realistisch umsetzbare Lösungen die Auswirkungen der Klimaerwärmung deutlich dämpfen können", betonte sie. In der Klimaperiode 1991 bis 2020 verzeichneten dicht bebaute Stadtteile Wiens im Schnitt 78 Sommertage (mindestens 25 Grad) und 24 Hitzetage (mindestens 30 Grad) pro Jahr.

THEMENBILD ++ Illustration zum Thema Hitze / Sommer / Wetter / Klima aufgenommen in einem Dachgarten am Donnerstag 25. Juli 2019 in Wien.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Jimi Blue Ochsenknecht muss sich in Innsbruck vor Gericht verantworten
Schlagzeilen
Ochsenknecht wegen schweren Betrugs in Innsbruck vor Gericht
Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig beim APA-Gespräch
Politik
ME/CFS - Königsberger-Ludwig: "Wir nehmen das extrem ernst"
Spenden und freiwillige Helfer gesucht
Politik
Schulstart für armutsbetroffene Familien teuer
Auch Personen mit Long Covid zeigten eine stärkere Gefäßalterung
Gesundheit
Covid-19 lässt die Arterien von Frauen altern
Auf Deutsche entfallen pro Kopf die meisten Krankenhausaufenthalte
Gesundheit
Migranten deutlich seltener im Krankenhaus als Österreicher
Häufigkeit nimmt mit den Auswirkungen des Klimawandels zu
Technik
Klima-Glossar: Gravitative Massenbewegungen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER