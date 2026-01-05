News Logo
ABO

Nass und diesig? So gelingen trotzdem gute Fotos

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
++ ARCHIVBILD ++ Lange Belichtungszeiten bei Wind und Sturm machen Bewegungen sichtbar
©APA, dpa, gms, Julian Stratenschulte, J. Stratenschulte
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Gute Fotos gibt's auch mit Dunstschleier oder Regenpfützen. Wenn man nur weiß, wie - und die richtige Ausrüstung hat. Das Fachmagazin "c't Fotografie" erklärt in seiner aktuellen Ausgabe (1/26), wie man vermeintlich schlechtes Wetter auf effektvolle Bilder bannen kann.

von

Mit diesen Tipps und einem Stativ im Gepäck kann man auf die Suche nach Motiven gehen:

HANNOVER - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 10.11.2025) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/J. Stratenschulte/Julian Stratenschulte

WALDKIRCH - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 27.4.2016) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Patrick Seeger/Patrick Seeger

SEHNDE - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 5.1.2016) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/J. Stratenschulte/Julian Stratenschulte

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Einmal einen anderen Browser ausprobieren? - Ist notiert!
Technik
Ist vorinstalliert gut für mich? - Der Weg zum Wunschbrowser
Der zweimal gepresste Ingwer macht den Shot besonders scharf
Gesundheit
Mandarinen-Ingwer-Shot: So bekommt er richtig Feuer
Reisende warten am Flughafen von Thessaloniki
Reisen & Freizeit
Technik-Panne legte Griechenlands Flugverkehr lahm
Prinzessin Kate ist der beliebteste UK-Royal
Schlagzeilen
Bürgerliche Prinzessin Kate bewegt Großbritannien
Reisende warten am Flughafen von Thessaloniki
Politik
Technik-Panne legte Griechenlands Flugverkehr lahm
Die "SOKO Potsdam"-Schauspielerinnen Pahl und Decker
Schlagzeilen
"SOKO Potsdam"-Duo: Wir nehmen uns gern auf den Arm
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER