Nass und diesig? So gelingen trotzdem gute Fotos

Gute Fotos gibt's auch mit Dunstschleier oder Regenpfützen. Wenn man nur weiß, wie - und die richtige Ausrüstung hat. Das Fachmagazin "c't Fotografie" erklärt in seiner aktuellen Ausgabe (1/26), wie man vermeintlich schlechtes Wetter auf effektvolle Bilder bannen kann.
von
Mit diesen Tipps und einem Stativ im Gepäck kann man auf die Suche nach Motiven gehen:
HANNOVER - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 10.11.2025) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/J. Stratenschulte/Julian Stratenschulte
WALDKIRCH - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 27.4.2016) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Patrick Seeger/Patrick Seeger
SEHNDE - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 5.1.2016) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/J. Stratenschulte/Julian Stratenschulte