NASA will weiter einen Atomreaktor auf dem Mond bauen

NASA will Reaktor bis 2030 in Betrieb nehmen
©STEFANI REYNOLDS, AFP, APA
Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat ihre Pläne für den Bau eines Atomreaktors auf dem Mond bekräftigt. Der Reaktor solle bis 2030 in Betrieb gehen, teilten die NASA und das US-Energieministerium mit. "Amerika hat sich verpflichtet, zum Mond zurückzukehren, die Infrastruktur zu bauen, die man braucht, um zu bleiben, und die Investitionen vorzunehmen, die es für den nächsten großen Sprung zum Mars und darüber hinaus braucht", sagte NASA-Chef Jared Isaacman.

"Um diese Zukunft zu erreichen, muss Kernenergie gewonnen werden", meinte er. Die Pläne der NASA waren bereits im vergangenen Sommer bekanntgeworden. Genaue Details wurden bisher jedoch nicht mitgeteilt. Die Forschungen der NASA dazu laufen schon länger. Mit dem "Artemis"-Programm will die NASA bald erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Menschen auf den Mond bringen.

Hintergrund der Pläne für den Atomreaktor auf dem Mond ist unter anderem der wachsende Wettbewerb mit China. Auch Russland hatte die Idee eines Atomreaktors auf dem Mond schon vor vielen Jahren ins Spiel gebracht. Derzeit planen beide Länder eine gemeinsame Anlage.

The silhouette of US engineer and NASA astronaut Megan McArthur is seen past the NASA logo in the Webb Auditorium at NASA headquarters in Washington, DC, on June 7, 2022. (Photo by Stefani Reynolds / AFP)

