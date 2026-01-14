NASA will weiter einen Atomreaktor auf dem Mond bauen

"Um diese Zukunft zu erreichen, muss Kernenergie gewonnen werden", meinte er. Die Pläne der NASA waren bereits im vergangenen Sommer bekanntgeworden. Genaue Details wurden bisher jedoch nicht mitgeteilt. Die Forschungen der NASA dazu laufen schon länger. Mit dem "Artemis"-Programm will die NASA bald erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Menschen auf den Mond bringen.

Hintergrund der Pläne für den Atomreaktor auf dem Mond ist unter anderem der wachsende Wettbewerb mit China. Auch Russland hatte die Idee eines Atomreaktors auf dem Mond schon vor vielen Jahren ins Spiel gebracht. Derzeit planen beide Länder eine gemeinsame Anlage.