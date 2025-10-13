Musiklegenden kommen durch KI auf die ProSieben-Bühne

Dabei soll den Zuschauerinnen und Zuschauern nach Angaben einer Sprecherin der Eindruck vermittelt werden, "die Musiklegenden stünden wahrhaftig auf der Bühne". Die No Angels werden dabei mit Elvis Presley zu hören sein. Sasha versucht sich am Duett mit Amy Winehouse, Alvaro Soler beim Gesang mit Whitney Houston. Und das Publikum bekommt auch zu hören, wie der frühere Sunrise-Avenue-Sänger Samu Haber mit Queen-Frontmann Freddie Mercury klingt. Am Ende kann das Publikum über den besten Auftritt abstimmen. Aufgezeichnet werde die Show von Ende Oktober an, teilte ProSieben weiter mit.