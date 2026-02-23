ABO

Mpox - Erstmals Klade-Ib-Fälle in Österreich

Wirksamer Impfstoff vorhanden
Im Februar sind in Österreich erstmals zwei Mpox-Fälle der Klade Ib identifiziert worden. In beiden Fällen erfolgt eine medizinische Betreuung, meldete das Gesundheitsministerium am Freitagabend. Die Lage sei "stabil". Seit dem größeren Ausbruch in Europa im Jahr 2022 war bisher in Österreich ausschließlich die Klade II nachgewiesen worden. In den vergangenen Monaten sei in Europa vermehrt die Klade Ib aufgetreten, deren Verlauf werde überwiegend als mild beschrieben.

Eine Infektion mit Mpox (früher Affenpocken genannt) ist in Österreich seit 2022 meldepflichtig. Seither wurden insgesamt 390 Fälle registriert. Nach einem deutlichen Rückgang in den Jahren nach dem Ausbruch 2022 wurden heuer bisher insgesamt drei Fälle gemeldet, zwei davon wurden eben als Klade Ib klassifiziert.

"Wie auch in anderen europäischen Ländern treten einzelne Mpox-Fälle weiterhin auf. Die beiden aktuellen Fälle zeigen milde Verläufe. Mpox ist eine meldepflichtige Erkrankung, die Situation wird laufend beobachtet", hieß es aus dem Gesundheitsministerium. "Es gibt eine wirksame Impfung. Personen mit erhöhtem Risiko sind ausdrücklich aufgerufen, das Impfangebot zu nutzen. Informationen dazu finden sich auf https://impfen.gv.at.

Die Impfungen erfolgen im Rahmen einer Bundesaktion über die Landessanitätsdirektionen. Verabreicht werden zwei Dosen im Abstand von vier Wochen. Auch eine Impfung nach dem Kontakt mit einer infizierten Person ist möglich, idealerweise innerhalb von vier Tagen und spätestens 14 Tage nach einer möglichen Exposition.

++ THEMENBILD ++ ZU APA0278 VOM 19.9.2022 - Der Affenpocken-Impfstoff aufgenommen am Montag, 19. September 2022, in der Impfstraße im Austria Center Vienna. Mit dem heutigen Montag sind in Wien die ersten 18 von insgesamt 360 Affenpocken-Impfungen abgegeben worden, die von der Bundeshauptstadt vorerst angeboten werden können. Die Vormerkungen sind indes weiter gestiegen und stehen aktuell bei 1.957 Personen.

