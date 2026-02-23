Mpox - Erstmals Klade-Ib-Fälle in Österreich

Eine Infektion mit Mpox (früher Affenpocken genannt) ist in Österreich seit 2022 meldepflichtig. Seither wurden insgesamt 390 Fälle registriert. Nach einem deutlichen Rückgang in den Jahren nach dem Ausbruch 2022 wurden heuer bisher insgesamt drei Fälle gemeldet, zwei davon wurden eben als Klade Ib klassifiziert.

"Wie auch in anderen europäischen Ländern treten einzelne Mpox-Fälle weiterhin auf. Die beiden aktuellen Fälle zeigen milde Verläufe. Mpox ist eine meldepflichtige Erkrankung, die Situation wird laufend beobachtet", hieß es aus dem Gesundheitsministerium. "Es gibt eine wirksame Impfung. Personen mit erhöhtem Risiko sind ausdrücklich aufgerufen, das Impfangebot zu nutzen. Informationen dazu finden sich auf https://impfen.gv.at.

Die Impfungen erfolgen im Rahmen einer Bundesaktion über die Landessanitätsdirektionen. Verabreicht werden zwei Dosen im Abstand von vier Wochen. Auch eine Impfung nach dem Kontakt mit einer infizierten Person ist möglich, idealerweise innerhalb von vier Tagen und spätestens 14 Tage nach einer möglichen Exposition.