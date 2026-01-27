Mondmissionen: Warum die Welt zurück zum Mond fliegt

Die Rückkehr zum Mond ist kein nostalgischer Apollo-Remix, sondern ein geopolitisch und wirtschaftlich aufgeladenes Infrastrukturprojekt. Die Mondoberfläche wird wieder zum Testfeld dafür, wer Zukunftstechnologien beherrscht, wer Lieferketten im All aufbaut und wer die Spielregeln prägt. Gleichzeitig bleibt vieles offen: Wie gut lassen sich Ressourcen tatsächlich nutzen, wie teuer wird der dauerhafte Betrieb, und wie konfliktfrei ist das alles völkerrechtlich?

Ein sichtbares Symbol ist das Artemis-Programm der National Aeronautics and Space Administration (NASA). Laut NASA soll Artemis II, ein bemannter Vorbeiflug am Mond, „nicht vor dem 6. Februar 2026“ starten und etwa zehn Tage dauern. Der konkrete Starttermin hängt von Tests am Boden ab, unter anderem von einer Generalprobe mit Betankung (Wet Dress Rehearsal).