Mit Signal Sprachnachrichten vorproduzieren

Der Nutzen vorproduzierter Sprachnachrichten liegt auf der Hand: Nachrichten können erst aufgenommen werden und dann zu einem gewünschten Zeitpunkt automatisch gesendet wird. Das kann sich etwa bei Geburtstagswünschen anbieten. Das Feature wird aber zunächst nur für Android-Geräte verfügbar sein.

Aber auch iPhone- und iPad-Nutzende erwarten verbesserte Funktionen. Signal verwendet künftig die native Medienanzeige des iOS-Betriebssystems, was den Zugriff auf Fotos und Videos noch leichter macht. Wer herausfinden will, in welchem Kontext ein Bild gesendet wurde, schaut einfach in die Medienübersicht: Dort kann man nun direkt zu der jeweiligen Nachricht springen.

Eine Verbesserung in Sachen Sicherheit erhalten beide mobile Betriebssysteme: Um sicher sein zu können, dass man auch wirklich mit der Person schreibt, die man erwartet, ist es nun möglich, sich die Gruppen anzeigen zu lassen, in denen man gemeinsam mit dem jeweiligen Kontakt ist. Dadurch sollen Nutzerinnen und Nutzer etwa Phishing-Attacken auch enttarnen können.