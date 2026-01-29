Masern laut WHO in Österreich nicht mehr eliminiert

120 Personen davon landeten im Spital, vier auf einer Intensivstation, heißt es auf der Internetseite der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Im Jahr 2025 ging die Zahl der Masernfälle in Österreich auf 152 zurück. Ebenfalls mehr als 20 Prozent davon mussten im Krankenhaus behandelt werden. Seit 1. Jänner 2026 wurden zwei Masernerkrankungen erfasst. "Mit weiteren Fällen ist zu rechnen", betonte die AGES.

Masern sind eine hochansteckende Viruserkrankung. Infektionen zeichnen sich durch grippeartige Symptome und einen Hautausschlag aus. Es können zum Teil lebensbedrohliche Komplikationen wie Entzündungen der Lunge und des Gehirns auftreten. Die Impfung bietet den besten Schutz vor einer Infektion und ist in Österreich für alle Altersgruppen kostenlos. Eine gezielte Therapie gegen das Masernvirus bei Ausbruch der Erkrankung gibt es nicht.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Österreich streben an, Masern und auch Röteln dauerhaft zu eliminieren, betont die AGES. Um Infektionsketten schnell unterbrechen zu können, brauche es jedoch eine Immunität von mehr als 95 Prozent der Bevölkerung.

Dass man davon mit einer Quote von 71 Prozent weit entfernt sei, bedauerte auch Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) im Pressefoyer nach dem Ministerrat. Das habe mit der Impfskepsis in Österreich zu tun. Man habe im Ministerium schon intensiv darüber nachgedacht, mit einer kleinen Impfkampagne in Sachen Masern die Durchimpfungsquote zu erhöhen. Masern seien schließlich keine kleine Kinderkrankheit. "Deshalb mein Appell: Bitte lassen Sie sich und Ihre Kinder impfen", ergänzte sie in einem Statement. Masern könnten weltweit ausgerottet sein. "Unser Ziel ist klar: Wir wollen diesen Status wieder erreichen."

Service: AGES zu Masernfällen: https://go.apa.at/AZc3msJa - WHO-Bericht: https://go.apa.at/VYND1Luu