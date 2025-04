Lehrermangel - Ministerium schreibt 6.100 Stellen aus

Das mit Abstand meiste neue Lehrpersonal wird aktuell in Wien gesucht (knapp 2.000 Posten), gefolgt von Niederösterreich und Tirol mit rund 1.000. In Oberösterreich sind über 600 Posten ausgeschrieben, in der Steiermark mehr als 400, in Salzburg und in Vorarlberg gut 300 und in Kärnten und dem Burgenland um die 200. In den beiden Vorjahren waren in Summe rund zehn Prozent mehr Stellen (6.800) ausgeschrieben.

Das Bildungssystem gehört mit 120.000 Lehrerinnen und Lehrern an rund 6.000 Schulen zu einem der größten Arbeitgeber des Landes. Neben der Hauptausschreibung werden zusätzlich unter dem Schuljahr Stellen ausgeschrieben, um im Fall von Karenzierungen, Krankenständen oder Versetzungen flexibel zu bleiben.