Jeder See hat seinen eigenen Blaualgen-Cocktail

Gegen Blaualgen gibt es kein Patentrezept. Methoden zur Vorhersage der toxischen Blüten, die in einem See funktionieren, können laut Forschenden des Eidgenössischen Wasserforschungsinstituts Eawag in einem anderen See komplett versagen. Giftige Blaualgen können sich im Sommer in Seen explosionsartig ausbreiten. Bei einer solchen toxischen Algenblüte müssten die Behörden rasch Maßnahmen wie ein Badeverbot ergreifen können, betonte das Eawag in einer Mitteilung vom Donnerstag.

von APA