Nach langwierigen Verhandlungen erkennt Italien österreichische Studientitel an. Dies betraf Fachhochschulabschlüsse aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Soziale Arbeit und Ingenieurwesen. Bei der jüngsten Verhandlungsrunde der Gemischten Expertenkommission Italien-Österreich im Ministerium für Universität und Forschung in Rom wurde das entsprechende Abkommen unterzeichnet, wie Medien am Mittwoch berichteten.

von APA