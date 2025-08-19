Innovationsschutz wird mit zwei Millionen Euro gefördert

Klein- und Mittelbetriebe sowie Start-ups können um eine Innovationsschutz-Förderung des Austria Wirtschaftsservice (aws) ansuchen, der Topf ist mit zwei Millionen Euro gefüllt. Pro Förderungsvorhaben werden Kosten von maximal 150.000 Euro, etwa für Patentanmeldungen, anerkannt.
Der Zuschuss beträgt 50 Prozent dieser Aufwendungen, also maximal 75.000 Euro, wie das Verkehrs- und Technologieministerium mitteilte. Das Programm richte sich an innovative, technologie-orientierte Branchen, sofern das Vorhaben maßgeblich zur Entwicklung, Anwendung oder Skalierung von Schlüsseltechnologien beiträgt. Weitere Infos gibt es auf der Website des aws.
