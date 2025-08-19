Innovationsschutz wird mit zwei Millionen Euro gefördert

Der Zuschuss beträgt 50 Prozent dieser Aufwendungen, also maximal 75.000 Euro, wie das Verkehrs- und Technologieministerium mitteilte. Das Programm richte sich an innovative, technologie-orientierte Branchen, sofern das Vorhaben maßgeblich zur Entwicklung, Anwendung oder Skalierung von Schlüsseltechnologien beiträgt. Weitere Infos gibt es auf der Website des aws.