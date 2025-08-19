News Logo
ABO

Innovationsschutz wird mit zwei Millionen Euro gefördert

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Fokus liegt auf Schlüsseltechnologien
©APA, HELMUT FOHRINGER, FOHRINGER
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Klein- und Mittelbetriebe sowie Start-ups können um eine Innovationsschutz-Förderung des Austria Wirtschaftsservice (aws) ansuchen, der Topf ist mit zwei Millionen Euro gefüllt. Pro Förderungsvorhaben werden Kosten von maximal 150.000 Euro, etwa für Patentanmeldungen, anerkannt.

von

Der Zuschuss beträgt 50 Prozent dieser Aufwendungen, also maximal 75.000 Euro, wie das Verkehrs- und Technologieministerium mitteilte. Das Programm richte sich an innovative, technologie-orientierte Branchen, sofern das Vorhaben maßgeblich zur Entwicklung, Anwendung oder Skalierung von Schlüsseltechnologien beiträgt. Weitere Infos gibt es auf der Website des aws.

ZU APA-TEXT II - THEMENBILD - Illustration zu den Themen Sparpaket, Euro, Steuern und Geld aufgenommen am Montag, 6. Februar 2012. Die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP verhandeln über ein umfassendes Sparpaket. APA-FOTO: HELMUT FOHRINGER

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hierzulande ist Gold das gefragteste Edelmetall bei Privatanlegern
Wirtschaft
Händler: "Gold steigt auf 4.800 Dollar je Unze"
Personalabbau lässt die Wogen hochgehen
Wirtschaft
AVL-Jobabbau - Arbeitsstiftung könnte aktiviert werden
Die Flugbewegungen in Schwechat haben im ersten Halbjahr zugelegt
Wirtschaft
Flughafen Wien steigerte Gewinn im 1. Halbjahr um 6,2 %
Pucher muss im bisher größten Prozess nicht aussagen
Wirtschaft
Commerzialbank-Prozess ohne Pucher als Zeuge
Am Landesgericht Linz wurde das Insolvenzverfahren eröffnet
Wirtschaft
Küchenhersteller Haka insolvent, 158 Mitarbeiter betroffen
Die neuen EU-Vorgaben werden unterschätzt
Wirtschaft
Viele Unternehmen sind noch nicht KI-fit
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER