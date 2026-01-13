ABO

Indische Weltraumrakete wich nach Start vom Kurs ab

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Isro-Chef V. Narayanan
©R. SATISH BABU, AFP, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Eine mit mehreren Satelliten beladene indische Trägerrakete ist am Montag auf dem Flug ins All von ihrem Kurs abgekommen. Bei der PSLV-C62 genannten Mission sei am Ende der dritten Raketenstufe "eine Anomalie" festgestellt worden, teilte die indische Weltraumbehörde Isro auf X mit. "Eine detaillierte Analyse wurde eingeleitet." Isro sprach zunächst nicht von einem Fehlschlag.

von

Isro-Chef V. Narayanan sagte jedoch laut dem indischen Sender NDTV, eine Abweichung von der geplanten Flugbahn sei nach der Störung beobachtet worden. Ob die Mission noch beendet werden könnte, blieb zunächst unklar.

Die 44,4 Meter lange vierstufige Rakete Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) war am Vormittag wie geplant von einer Rampe auf der dem Festland vorgelagerten Insel Sriharikota im Südosten des Landes gestartet. An Bord befanden sich nach Angaben von ISRO ein indischer Erdbeobachtungssatellit sowie mehrere "mitreisende Satelliten" von Unternehmen oder Organisationen aus dem In- und Ausland sowie eine Wiedereintrittskapsel. Die Satelliten sollten auf eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht werden.

Im Mai des vergangenen Jahres war eine Satellitenmission mit einer PSLV-Rakete fehlgeschlagen. Es war der 63. Einsatz einer Rakete dieses Typs gewesen.

Indian Space Research Organisation (ISRO) chairman V Narayanan, speaks during a press conference at the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota, an island off the coast of Andhra Pradesh state on January 29, 2025, after the launch of rocket GSLV-F15, carrying the NVS-02 satellite, marking the launch of ISRO's 100th mission. (Photo by R. Satish BABU / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Süß in "Good Will Hunting"
Schlagzeilen
Matt Damon: Meine Frau fand Ben Affleck süßer als mich
++ ARCHIVBILD ++ Sängerin hat am Dienstag Geburtstag
News
Sängerin Inga Humpe auch mit fast 70 im Berliner Technoclub
Unsere Finger sind besonders anfällig für Erfrierungen
Gesundheit
Erfrierung? Frostbeule? So handelt man nun richtig
Im Winter muss man nicht auf den Grillgenuss verzichten
Gesundheit
So klappt das Grillen auch im Winter
Viele Kinder mögen Handschuhe nicht besonders gern
Gesundheit
Kind sträubt sich gegen Handschuhe? Da sind Tricks gefragt
Hier begann David Bowies Karriere
Reisen & Freizeit
Ab 2027 können Besucher David Bowies Kinderzimmer erleben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER