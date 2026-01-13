In drei Schritten mehr Privatsphäre beim Bezahlen mit PayPal

Wer nicht will, dass PayPal seine Daten wie Aktivitäten, Einkaufshistorie oder Profilinformationen zu Werbezwecken verarbeitet oder an Unternehmen weitergibt, sollte einen Blick in die Einstellungen werfen und kontrollieren, wie die Schieber dort gestellt sind.

Und das geht folgendermaßen in drei Schritten:

Achtung: Ein schwarz hinterlegter Schieber heißt ja, ein grau hinterlegter Schieber bedeutet nein. Nur wenn beide Regler grau sind, hat man den Unternehmen und seinen Partnern das Werbe-Einverständnis komplett entzogen.