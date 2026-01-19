ABO

Hoffnung auf Behandlungsmethoden ohne Antibiotika bei Wundheilung

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Wundheilung soll ohne Antibiotika funktionieren
©APA, dpa, Monika Skolimowska
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Das Bakterium Enterococcus faecalis ist dafür bekannt, die Wundheilung zu verhindern. In einer kürzlich veröffentlichten Studie haben Wissenschafter der Universität Genf und der Technischen Universität Nanyang in Singapur den Mechanismus untersucht, mit dem der Erreger die Gewebereparatur blockiert. Nun keimt die Hoffnung auf neue Behandlungsmethoden ohne Antibiotika.

von

Diese Forschungen könnten langfristig zu neuen Behandlungsmethoden für Patientinnen und Patienten mit nicht heilenden Wunden führen, betonte die Universität Genf in einer Mitteilung. Chronische Wunden, von denen jedes Jahr weltweit 18,6 Millionen Menschen betroffen sind, seien ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit.

In ihrer Studie beschreiben die Wissenschafter, wie Enterococcus faecalis die Wundheilung aktiv verhindert. Das Bakterium nutzt demnach einen besonderen Stoffwechselprozess, bei dem kontinuierlich Wasserstoffperoxid produziert wird, eine Substanz, die für lebendes Gewebe besonders aggressiv ist.

Wasserstoffperoxid wird häufig als industrielles Desinfektions- und Bleichmittel verwendet. Es wird jedoch problematisch, wenn es direkt in einer infizierten Wunde entsteht. Das Produkt hat nämlich die Fähigkeit, Keratinozyten, die für die Hautregeneration verantwortlichen Zellen, zu lähmen. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Stoffwechsel der Bakterien selbst die Waffe ist - eine überraschende und bisher unbekannte Entdeckung", sagte Guillaume Thibault, außerordentlicher Professor am Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering.

ARCHIV - 22.11.2021, Berlin: Eine Packung Antibiotika (M) und diverse andere Medikamente liegen auf einem Tisch in einer Apotheke. (Gestellte Szene; zu dpa: «Weniger Antibiotika bei Erkältungen verordnet») Foto: Monika Skolimowska/dpa +++ dpa-Bildfunk +++.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Es zeigen sich bei einem Alkoholverzicht rasch positive Veränderungen
Gesundheit
Dry January - was bringt der kurze Alkohol-Verzicht?
Winterurlaub mit Aussicht aufs Meer
Reisen & Freizeit
Beim Skifahren den Ausblick aufs Meer genießen können
Den Dialog mit sich selbst suchen
Gesundheit
Im Einklang mit sich Selbst sein
US-Raumfahrtlegende war der zweite Mensch am Mond
Schlagzeilen
Mond-Crew gratuliert Buzz Aldrin zum 96. Geburtstag
Harry und andere klagen Verlag
Schlagzeilen
Prozess um Klage von Prinz Harry gegen Verlag in London
Ein polizeilich sichergestelltes Messer (Symbolbild)
Politik
Italien plant Messerverbot für Teenager
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER