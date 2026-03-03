Geplantes "Science Communication Center" in Wien heißt künftig "Q"

Die bereits im Vorjahr präsentierte bauliche Transformation der "Aula der Wissenschaften" in Wiens Innenstadt zum Wissenschaftsvermittlungszentrum geht heuer über die Bühne. Ausstellungen, Mitmachlabors und Austauschformate für insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene soll der neu geschaffene Ort in der Wiener Wollzeile auf einer Fläche von 4.000 Quadratmetern künftig beherbergen. "Mit seinem Namen rückt das Q [kju:] den Ursprung wissenschaftlicher Arbeit in den Fokus: das Fragenstellen selbst. Q ist bewusst einfach, international verständlich und offen interpretierbar", hieß es in einer Mitteilung am Dienstag.

Die drei Trägerorganisationen des vom Wissenschafts- und Bildungsministerium unterstützten 17-Millionen-Euro-Vorhabens, das sich nun auch mit der Website https://qscience.space/ vorstellt, sind die Akademie der Wissenschaften (ÖAW), die Universität Wien und die Technische Universität (TU) Wien. Für die Entwicklung und Konzeption der ersten Inhalte wird ab Mai 2026 ein "Founding Lab" im ersten Bezirk, in der Predigergasse 3, eröffnet. Im laufenden Jahr würden hier auch bereits Pop-up-Events stattfinden, hieß es.

