Fluffige Planeten liefern neue Hinweise zur Planetenentstehung

Die vier Planeten umkreisen den 10 bis 30 Millionen Jahre alten Stern V1298 Tau im Sternbild Stier. Damit ist das Planetensystem kosmisch gesehen äußerst jung. Zum Vergleich: Unser Sonnensystem ist mit einem Alter von 4,6 Milliarden Jahren rund 150- bis 460-mal älter. Wenn das Sonnensystem ein Mensch mit 46 Jahren wäre, dann wäre V1298 Tau etwa ein bis vier Monate alt.

Planeten lassen sich natürlich nicht direkt wiegen. Stattdessen bestimmen Forschende ihre Masse indirekt, indem sie messen, welche Wirkung ein Planet auf seine Umgebung hat. Für die neue Studie maßen die Forscherinnen und Forscher, wie stark sich die Planeten beim Umlauf um ihren Stern gegenseitig anziehen und dadurch ihre Durchgänge vor dem Stern minimal verzögern oder beschleunigen. Aus diesen kleinen Zeitverschiebungen berechneten sie, wie schwer die Planeten sind.

Demnach sind sie etwa 4,7- bis 15,3-mal so schwer wie die Erde. Und dies, obwohl sie deutlich größer sind: In den untersuchten Planeten hätten im kleinsten rund 130 und im größten über 1.000 Erden Platz. In der Studie bezeichnen die Forschenden die Planeten als "fluffig".

Die Ergebnisse stützen eine bestimmte Theorie zur Planetenentstehung: Die geringe Masse und Dichte deuten auf ein sogenanntes "Boil-off"-Szenario hin. Dabei verlor ein Teil der jungen Planeten nach dem raschen Verschwinden der Gas- und Staubscheibe ihre aufgeblähte Atmosphäre, was zu einer schnellen Abkühlung und geringen Dichte führte.

Die Forschenden gehen davon aus, dass die Planeten ihre heutige Form nicht beibehalten werden. Über Milliarden von Jahren werden sie sich abkühlen und zusammenziehen. Aus der Schweiz war an der Studie das Astronomie-Observatorium Genf beteiligt. Erstautor der Studie ist John Livingston vom Nationalen Astronomie-Observatorium Japan.