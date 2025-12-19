Faßmann übernimmt Vorsitz des European Science Advisors Forum

Heinz Faßmann, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), ist zum Vorsitzenden des European Science Advisors Forum gewählt worden. Im Mittelpunkt der Organisation, in der die EU-Staaten, aber auch etwa die Schweiz oder Großbritannien vertreten sind, steht der Austausch über wissenschaftsbasierte Politikberatung. Die Funktionsperiode beträgt drei Jahre, teilte die ÖAW mit.
"Eine effektive wissenschaftsbasierte Beratung ist angesichts der Komplexität der anstehenden Probleme und des sinkenden Vertrauens in die Lösungskompetenz der Politik wichtiger denn je", wird Faßmann in einer Aussendung zitiert. Ein Fokus liege auf dem Austausch über Beratungsstrukturen und das Lernen voneinander, wie "Science for Policy" effektiv eingesetzt werden könne.
Service: https://esaforum.eu/