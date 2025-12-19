Faßmann übernimmt Vorsitz des European Science Advisors Forum

"Eine effektive wissenschaftsbasierte Beratung ist angesichts der Komplexität der anstehenden Probleme und des sinkenden Vertrauens in die Lösungskompetenz der Politik wichtiger denn je", wird Faßmann in einer Aussendung zitiert. Ein Fokus liege auf dem Austausch über Beratungsstrukturen und das Lernen voneinander, wie "Science for Policy" effektiv eingesetzt werden könne.

Service: https://esaforum.eu/