Erster CO2-speichernder Radweg im Burgenland errichtet

Das Land Burgenland hat in Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See) den ersten CO2-speichernden Radweg aus Pflanzenkohle-Asphalt errichtet. Der Straßenbelag, in dem regionale landwirtschaftliche Reststoffe und Schilf vom Neusiedler See enthalten sind, wurde gemeinsam mit der Porr Bau GmbH entwickelt. Nun soll er am Radweg einem Praxistest unterzogen und anschließend weiterentwickelt werden, erläuterte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Mittwoch.

von APA