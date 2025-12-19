"Drohnenarena" in Klagenfurt vor Eröffnung

"Weil wir für viele unserer Anwendungsfälle davon ausgehen, dass die Drohnen im Freien wie in Wäldern oder in Katastrophengebieten zum Einsatz kommen, ist es wichtig, dass uns nun auch eine Outdoor-Infrastruktur - mit den üblichen Einflüssen von Wind, Kälte, Hitze, Nebel, etc. - zur Verfügung steht", so Stephan Weiss, Initiator und Leiter der Forschungsgruppe Control of Networked Systems. Finanziert wurde die Anlage den Angaben zufolge durch das Wissenschaftsministerium und die Forschungsförderungsgesellschaft FFG. Umgesetzt hat den Bau des mit einem Netz umspannten Drohnenflugplatzes der Lakeside Science & Technology Park, auf dessen Gelände die neue Drohnenarena auch angesiedelt ist.