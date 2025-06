Die Zahl muslimischer Schülerinnen und Schüler ist laut Islamischer Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) in den vergangenen zehn Jahren um ein Drittel auf 104.000 gestiegen. Entsprechend hoch ist der Bedarf an Islam-Lehrkräften. Nur mit in Österreich ausgebildetem Fachpersonal kann er nicht gedeckt werden. An Bundesschulen hat fast ein Drittel der 207 Lehrer die Ausbildung im Ausland absolviert, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch das Bildungsressort.

von APA