Doris Link neue Geschäftsführerin der Hochschule Campus Wien

Link ist seit 2023 Chief Operating Officer der Hochschule und damit Mitglied der Geschäftsleitung. Sie studierte Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt Baubetrieb und Bauwirtschaft an der Technischen Universität (TU) Wien, ihr Doktorat absolvierte sie an der University of Nottingham und an der TU. Anschließend war sie in verschiedenen Funktionen in der Baubranche tätig, unter anderem als Stabsstellenleiterin und Gruppenleiterin im STRABAG-Konzern, wo sie auch das österreichweite Großprojekt LKW-Maut Bau betreute. An der Hochschule leitete sie ab 2004 verschiedene Studiengänge im Bereich Bauingenieurwesen - Baumanagement und baute die Architekturausbildung und das Forschungszentrum des Departments Bauen und Gestalten auf. Von 2007 bis 2023 leitete sie das Department Bauen und Gestalten.