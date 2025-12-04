News Logo
Doris Link neue Geschäftsführerin der Hochschule Campus Wien

Doris Link
©Campus Wien, Schedl, APA, Ludwig Schedl
Die Bauingenieurin Doris Link wird ab 1. Jänner neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Hochschule Campus Wien (früher: FH Campus Wien). Sie folgt auf Wilhelm Behensky, der die mit rund 9.000 Studierenden mittlerweile größte Fachhochschule Österreichs Anfang der 2000er Jahre gründete und ihr seither als Geschäftsführer vorstand. Er wechselt nun ins Präsidium der in Wien-Favoriten beheimateten Einrichtung, teilte die Hochschule in einer Aussendung mit.

Link ist seit 2023 Chief Operating Officer der Hochschule und damit Mitglied der Geschäftsleitung. Sie studierte Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt Baubetrieb und Bauwirtschaft an der Technischen Universität (TU) Wien, ihr Doktorat absolvierte sie an der University of Nottingham und an der TU. Anschließend war sie in verschiedenen Funktionen in der Baubranche tätig, unter anderem als Stabsstellenleiterin und Gruppenleiterin im STRABAG-Konzern, wo sie auch das österreichweite Großprojekt LKW-Maut Bau betreute. An der Hochschule leitete sie ab 2004 verschiedene Studiengänge im Bereich Bauingenieurwesen - Baumanagement und baute die Architekturausbildung und das Forschungszentrum des Departments Bauen und Gestalten auf. Von 2007 bis 2023 leitete sie das Department Bauen und Gestalten.

Doris Link ist die neue Vorsitzende der Geschäftsleitung der Hochschule Campus Wien.

