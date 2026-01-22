"Chancenkontinent" - Meinl-Reisinger präsentierte "Afrikastrategie"

Laut einer Mitteilung des Außenministeriums (BMEIA) wird die Kooperation im Rahmen der "Afrikastrategie", die noch heuer dem Nationalrat vorgelegt werden soll, neben Wirtschafts- und Migrationsfragen (etwa Bekämpfung von Schlepperei und Ermöglichung qualifizierter Zuwanderung in Mangelberufen) auch die Bereiche Bildung, Wissenschaft, Kultur & Umwelt umfassen.

"Rund ein Viertel der Weltbevölkerung wird bis 2050 in Afrika leben. In den Vereinten Nationen werden die afrikanischen Länder über etwas mehr als ein Viertel der Stimmen verfügen", erinnerte Meinl-Reisinger. So werde Afrika zu "einem unverzichtbaren Partner und Chancenkontinent".

"Was dort passiert, betrifft auch unsere Interessen in Europa und Österreich. Gemeinsam wollen wir daher partnerschaftlich in Wirtschaftsfragen sowie in der Migrations- und Sicherheitspolitik zusammenarbeiten und Stabilität, nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Perspektiven in Afrika fördern." Besondere Chancen würden sich für österreichische Unternehmen in den Bereichen "Infrastruktur, Wassermanagement, Umwelttechnologien, Agribusiness und Tourismus" bieten, hieß es.