Chance auf Forschungsjahr im Parlament

Ausgelobt wird ein Werkvertrag über eine wissenschaftliche Forschungsarbeit zu einem parlamentsbezogenen Thema im Umfang von 28.500 Euro brutto (Post-Doc-Level) bzw. 21.500 Euro brutto (Prae-Doc-Level).

Bis 9. März 2026 sind Einreichungen in deutscher und englischer Sprache an parlamentsforschung@parlament.gv.at möglich. Der Wissenschafter bzw. die Wissenschafterin wird im April kommenden Jahres durch einen wissenschaftlichen Beirat ausgewählt und am Tag der Parlamentsforschung am 16. Juni 2026 erstmals vorgestellt.

Der ausgewählten Person stehen für die Forschungsarbeit die Wissensressourcen des österreichischen Parlaments, wie unter anderem die "Digitale Bibliographie Parlamentsforschung", die Bibliothek oder das Archiv zur Verfügung. Die Parlamentsdirektion wird die Resultate der Forschungsarbeit auf ihren Kanälen veröffentlichen.