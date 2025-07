Britische Schulen sollen Frauenfeindlichkeit im Unterricht behandeln

An britischen Schulen wird es in Zukunft Unterricht zur Bekämpfung von Frauenfeindlichkeit geben. Jugendliche im Alter von elf bis 18 Jahren sollen dabei über die frauenfeindliche Incel-Bewegung und die Verbindung zwischen Misogynie, also Frauenfeindlichkeit oder Frauenhass, und Pornografie aufgeklärt werden, hieß es am Dienstag in einer Erklärung des britischen Bildungsministeriums zu der neuen Richtlinie.

von APA