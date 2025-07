EU-Kommission legt Mehrjahresbudget bis 2034 vor

Die Europäische Kommission wird am Mittwoch in Brüssel ihren Vorschlag für das nächste EU-Mehrjahresbudget vorlegen. Laut Beobachtern und Entwürfen sind große Änderungen zu den bisherigen EU-Finanzrahmen zu erwarten. Beim großen Posten Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) sollen mehr Zuständigkeiten an die EU-Länder wandern; mehr Geld soll in Verteidigung und Sicherheit fließen. Bezahlt werden könnte dies mit neuen EU-Steuern auf Plastik oder Tabak.

von APA