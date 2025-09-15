Der neue BMW 220d Gran Coupé im Alltagstest

Für ein viertüriges Coupé bringt der 220d erstaunlich viel Stadtkomfort mit: Die Lenkung ist präzise, der Wendekreis alltagstauglich, und das serienmäßige Doppelkupplungsgetriebe nimmt einem das Denken ab. Die Mild-Hybrid-Technik unterstützt beim Anfahren und schaltet den Motor an der Ampel flüsterleise wieder zu. Wer sich an Dieselmotoren von früher erinnert, wird überrascht sein: Der 220d ist kein Nagelbrett, sondern angenehm unauffällig.

Beim Rangieren helfen Sensoren und Kameras, auf Wunsch auch ein vollautomatischer Parking Assistant. Das ist mehr als nur Spielerei – in engen Innenstadtvierteln spart man damit echte Nerven. Weniger überzeugend: Die Sicht nach hinten ist bescheiden. Die coupéhafte Form fordert hier ihren Preis.