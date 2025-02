Österreichs Autozulieferer am Tropf

Zum Überleben benötigt der automotive Sektor in Österreich dringend einen Technologiesprung. Zu lange hat man sich auf die Verbrennertechnologie – und hier vor allem auf den Dieselantrieb – verlassen. Der fällt aber bei den Konsumentinnen und Konsumenten zunehmend durch. Dieselautos liegen in der Verkaufsstatistik 2024 hinter Hybridantrieben und Benzinern nur mehr an dritter Stelle. Elektroautos folgen dahinter. Trotzdem gehört diesem Antrieb die Zukunft, sind Experten überzeugt. Das hängt vor allem an China, wo Elektroautos inzwischen die deutliche Mehrheit der Neuzulassungen stellen. Das liegt – noch – am teilweise zu hohen Preis der E-Fahrzeuge, die in Deutschland oder Österreich nur durch staatliche Prämien an Frau und Mann zu bringen sind.

Doch gerade beim Preis orten Experten schon heuer große Veränderungen. Durch den immer stärker werdenden Markteinstieg chinesischer Anbieter, die auch mit günstigen E-Autos unter 30.000 Euro punkten wollen, kommen auch Europas Autokonzerne unter Druck. Produzenten wie Renault/Dacia haben bereits reagiert und bieten Einsteiger-Elektroautos zu mit chinesischen Fahrzeugen konkurrenzfähigen Preisen an. Deutsche Hersteller werden nachziehen müssen, so sie am Markt überleben wollen, denn durch die strengen CO2-Richtlinien in Europa müssen die Abgaswerte der Flotten laufend sinken, sonst drohen Strafzahlungen in Milliardenhöhe.

Europas Hersteller müssen auch eine weitere Hürde meistern. Denn bei E-Autos geht es nicht nur um Fortbewegung. WIFO-Experte Friesenbichler: „Es geht um ein Gesamtpaket aus Entertainment, Information und Fahrgefühl. In China ist das E-Auto auch ein Unterhaltungsmedium. Dazu kommt das digitale Energiemanagement in E-Fahrzeugen. Die Batteriesteuerung ist eben nicht trivial, sondern hochkomplex. Österreichs Zulieferer und Autocluster müssen ihre Diversifizierungspotenziale rasch heben und sich neu erfinden.“ Da gibt es in der Branche oft noch ein Verständnisproblem. Und einen spürbaren Mangel an Fachkräften.