Blatt: Merck will Biotechfirma Terns für sechs Mrd. Dollar kaufen

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Der US-Pharmakonzern Merck steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Übernahme des Biotech-Unternehmens Terns Pharma für rund sechs Milliarden Dollar. Die Übernahme solle vollständig in bar bezahlt werden, berichtete die "Financial Times" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach seien die Verhandlungen in einem fortgeschrittenen Stadium und eine Einigung könne in den nächsten Tagen erwartet werden.

von APA