Aufruf zur österreichweiten Wintervögel-Zählung ab 3. Jänner

Bei der Zählung im Jänner 2025 war die Kohlmeise am häufigsten in den heimischen Gärten anzutreffen. Waren es bei den ersten sechs österreichweiten Zählungen noch jeweils um die 40 Vögel pro Meldung, kamen die Ergebnisse in den letzten Jahren kaum über 30 gezählte Vögel pro Meldung hinaus (31 im Jahr 2025).

"Wir von BirdLife Österreich sind gespannt, wie sich dieser Trend in den kommenden Jahren entwickeln wird. Da uns nur langjährige Datenreihen erkennen lassen, wie es den Wintervögeln geht, ist es wichtig, auch 2026 wieder zu Fernglas, Zählbogen und Stift zu greifen und zwischen 3. und 6. Jänner eine Stunde lang die Vögel im Garten, am Balkon oder im Park zu zählen und an uns zu melden", bat Evelyn Hofer. "Keine Scheu vor der Vogelbestimmung. Auch Vogelfans, die noch wenig Erfahrung mit der Bestimmung von Vögeln haben, sind herzlich eingeladen, mitzuzählen."

"Mitmachen können alle - es sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig", betont Hofer. Der Mitmachfolder hilft beim Erkennen der häufigsten Siedlungsvögel. Es gibt auch die Möglichkeit, Vogelbestimmung im Voraus anhand von online Vogelquizzen zu üben.

Service: Der kostenlose Teilnahmefolder kann unter buero@birdlife.at oder 01/522 22 28 bestellt oder direkt unter www.birdlife.at heruntergeladen werden.