"Alpengletscher im Wandel" im NHM Wien

© APA, HELMUT FOHRINGER home Leben Technik

Bilder vom Vorher und Nachher zeigen oft eindrücklich Veränderungen. Beim Klimawandel ist es freilich ein schleichender Prozess, der auch die Gletscherlandschaft mächtig verändert. Die Sonderschau "Alpengletscher im Wandel: Historische Vergleichsfotos" des Naturhistorischen Museums (NHM) Wien liefert eindrückliche Impressionen, was sich bereits getan hat.

von APA