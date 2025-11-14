"Alpengletscher im Wandel" im NHM Wien

Bilder vom Vorher und Nachher zeigen oft eindrücklich Veränderungen. Beim Klimawandel ist es freilich ein schleichender Prozess, der auch die Gletscherlandschaft mächtig verändert. Die Sonderschau "Alpengletscher im Wandel: Historische Vergleichsfotos" des Naturhistorischen Museums (NHM) Wien liefert eindrückliche Impressionen, was sich bereits getan hat.
Der Gletscherfotograf Jürgen Merz suchte die Standorte von Fotografen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts auf und dokumentiert mit seinen Bildern das Heute. Von Mittwoch (19. November) bis 10. Jänner 2027 im NHM Wien zu sehen.