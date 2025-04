Acht neue Mitglieder für "Junge Akademie"

Acht Forscherinnen und Forscher sind in den kommenden acht Jahren Teil der "Jungen Akademie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften" (ÖAW). Aufgenommen wurden laut einer Aussendung Anna Hager und Ugur Ötztürk von der Universität Wien, Gerard Higgins vom ÖAW-Institut für Hochenergiephysik, Roman Hoffmann vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA), Lucy Kinski von der Universität Salzburg, die an der Universität Graz tätige Jana Lasser, Lea Müller-Funk von der Donau-Universität Krems und Laerte Patera von der Universität Innsbruck. Die "Junge Akademie" besteht aus bis zu 70 Mitgliedern und soll u.a. innovative Forschungsfelder stärken und dabei helfen, die Rahmenbedingungen für junge Wissenschafterinnen und Wissenschafter zu verbessern. Außerdem ist der Verbund in diversen Gremien der ÖAW vertreten.

von APA