Studie weist Zusammenhang von Mikroplastik und Krebs nach

Ein Forschungsteam der Medizinischen Universität Wien hat erstmals nachgewiesen, dass Mikro- und Nanoplastik (MNPs) bösartige Veränderungen in Lungenzellen auslösen können, die mit der Entstehung von Krebs in Verbindung stehen. Das berichtete die Wiener Universität in einer Aussendung. Die Ergebnisse der Studie wurden im Juli im Fachmagazin "Journal of Hazardous Materials" publiziert. Sie unterstreichen den Handlungsbedarf zur Reduktion von Plastikmüll, hieß es.

von APA