News Logo
ABO

28. Philosophicum Lech im Zeichen des Abenteuers eröffnet

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
28. Philosophicum Lech im Zeichen des Abenteuers eröffnet
©Philosophicum Lech, Kirstin Hauk, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Das Philosophicum Lech ist am Donnerstagnachmittag offiziell in seine 28. Auflage gestartet. Nach Ansprachen von Bürgermeister Gerhard Lucian, Philosophicum-Obmann Ludwig Muxel und Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) führte Intendant Konrad Paul Liessmann in das diesjährige Thema "Abenteuer. Lob der Unverfügbarkeit" ein. Bis Sonntag werden zehn Referentinnen und Referenten daran anschließen.

von

Liessmann ergründete ausgehend von den ersten Versen des Nibelungenlieds den Charakter des Abenteuers. "Im Abenteuer geht es um Menschen, die bereit sind, sich der Gefahr und dem Unabwägbaren, dem Unverfügbaren und dem Unbekannten, dem Unabsehbaren auszusetzen, und die diese Unbestimmtheit bewusst suchen und aufsuchen", stellte der Intendant fest. Beim Abenteuer locke die Verdichtung zweier widerstreitender Grunderfahrungen des Menschen - man erfahre "die Einheit von Souveränität und Ausgeliefertsein als einen besonderen Moment", so Liessmann. Aber es gelte auch: "Die Moderne als Lebensform versucht, das Unberechenbare, das Ungewisse, das Unverfügbare und damit das Abenteuerliche zu minimieren."

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hob die Bedeutung des Philosophicums "als internationales Zentrum für philosophische, kultur- und sozialwissenschaftliche Reflexion" hervor. Abenteuer erforderten nicht nur den Mut, Grenzen zu überschreiten, sondern auch ein tiefes Verantwortungsbewusstsein - denn ohne Verantwortung drohe Chaos. In Zeiten tiefgreifender Veränderungen sei es entscheidend, das Unverfügbare als Chance zu begreifen und Verantwortung zu übernehmen, sagte Wallner.

Lech als Ort lebe nicht von Planbarkeit, sondern von seinem einzigartigen alpinen Charakter, sagte Bürgermeister Gerhard Lucian. Das diesjährige Thema des Philosophicums treffe das Wesen der Natur in den Bergen. "Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann waren es immer die Abenteuer, die mich geprägt haben - und oft auch Mut und Überwindung verlangten", bekannte Alt-Bürgermeister Ludwig Muxel als Obmann des Vereins Philosophicum Lech ein.

Als Referentinnen und Referenten kommen im Rahmen des Philosophicums die Philosophin Lisz Hirn und der Philosoph Robert Pfaller ebenso an den Arlberg wie Autorin Petra Ahne und Autor Christoph Ransmayr. Einblicke in ihr Schaffen und ihre Gedankenwelt zum Thema geben außerdem die Historiker Johannes Grethlein und Valentin Groebner sowie die Extrem-Bergsteigerin Evelyne Binsack, Astrophysiker Heino Falcke, Medizinerin Carmen Possnig und Museumsdirektor Klaus Albrecht Schröder. Am Remus-Impulsforum ("Europa: Spielplatz der Abenteurer?"), das bereits am Mittwoch stattfand, nahmen Norbert Bolz, Ewa Ernst-Dziedzic, Katja Gentinetta und Ulrike Guérot teil.

Ebenfalls bereits am Mittwoch - das ist Tradition - hatte Liessmann mit Autor Michael Köhlmeier unter dem Titel "Ins Ungewisse" ein Gespräch geführt, und auch am Dienstag war im Rahmen von "Philosophicum Dialogen" schon diskutiert worden. Am Freitag steht die Verleihung des mit 25.000 Euro dotierten Essay-Preises "Tractatus" an die deutsche Autorin Eva Weber-Guskar auf dem Programm. Die gebürtige Münchnerin erhält den Preis exemplarisch für ihr Werk "Gefühle der Zukunft. Wie wir mit emotionaler KI unser Leben verändern".

(S E R V I C E - 28. Philosophicum Lech: "Abenteuer. Lob der Unverfügbarkeit", 23. bis 28. September. Weitere Informationen unter www.philosophicum.com)

LECH - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Philosophicum Lech/APA/Kirstin Hauk

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der EBU-Sitz in Genf ruft zur Online-Abstimmung
News
EBU will Israels ESC-Teilnahme in Sondersitzung klären
Florian Wieder ist erneut der kreative Kopf der ESC-Bühne
News
ORF engagiert wieder Wieder als ESC-Bühnendesigner
Romandebüt von Anna Maschik
News
Für den Debütpreis nominiert: Anna Maschik stellt Roman vor
Der Herr des Rings: Filmmuseumsdirektor Michael Loebenstein
Technik
"Schule des Sehens": Neues Filmmuseum LAB präsentiert
Historikerin Lyndal Roper im Wien Museum
Technik
Vienna Humanities Festival startete mit Bauernkrieg-Vortrag
Yuval Raphael vertrat heuer Israel beim ESC von Basel
News
70. Song Contest: Israel als Pionier des Bewerbs
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER