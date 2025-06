Zwei weitere BTS-Bandmitglieder beendeten Militärdienst

In Südkorea müssen alle tauglichen Männer 18 bis 21 Monate Militärdienst leisten. Die K-Pop-Gruppe hatte eine längere Pause angekündigt, dementierte 2022 aber Gerüchte, wonach sie sich auflösen könnte. BTS zählt zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik. Mit Hits wie "Dynamite" und "Permission to Dance" hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle "No More Dream" veröffentlichte sie im Juni 2013.