Zufriedene Austro-Lebende Boris Bukowski ist 80

Studiert hat Fritz Bukowski, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, Rechtswissenschaften. Aber "das war immer nur Plan B". Den Doktor habe er als Sohn eines Rechtsanwaltes gemacht, "um die Eltern zu beruhigen, und außerdem konnte ich nicht davon ausgehen, aus der Oststeiermark kommend, als Rock-Drummer ein Leben bestreiten zu können". Schon während des Studiums schloss sich Bukowski als Schlagzeuger der Band Magic an.

Vom Drummer zum Leadsänger wurde er 1977 durch Zufall, so Bukowski. Magic arbeiteten in München an einem Album. "Zwischendurch mussten wir nach Wien, um der Plattenfirma vorzuspielen, was wir bisher mit ihrem Geld gemacht haben. Nach einer Session waren drei Songs noch nicht besungen, wir hatten aber nur mehr eine Stunde Studiozeit gebucht. Zufällig waren das drei Lieder von mir, also ging ich schnell in die Gesangskabine." Was nur für Demonstrationszwecke gedacht war, gefiel dem Plattenboss. "Er wollte, dass ich am ganzen Album singe. Da bin ich - zack - ins kalte Wasser gesprungen."

Magic bekamen gute Kritiken, der große kommerzielle Durchbruch blieb aus. Dass Lieder wie "Euer Fritze mit der Spritze" und "Kokain" nicht im Radio gespielt wurden, wurmte Bukowski. Also nahm er sie nach dem Ende von Magic solo neu auf. "Ich musste es mit diesen Songs einfach noch einmal versuchen." Sie landeten auf den Alben "Boris Bukowski" (1985) bzw. "Intensiv" (1987) und wurden auf Anhieb Hits. Als Produzent und Studio-Betreiber verhalf Bukowski auch Kollegen wie Carl Payer, STS und der EAV zu Erfolgen.

Als heimische Popmusik im Radio nicht mehr angesagt war, hat Bukowski "ein paar Jahre aufgehört". Aber er wollte es noch einmal wissen: "Ich habe mich wieder hoch gekämpft. Das war manchmal ziemlich hart." Mittlerweile ist Bukowski wieder gut im Geschäft, neben Konzerten mit Band tritt er im Duo mit seinem Gitarristen auf, wobei er zwischen reduzierten Versionen seiner Hits Erlebnisse aus dem Musikerleben erzählt.

Mit 80 wirkt Boris Bukowski trotz überstandener gesundheitlicher Probleme äußerst fit. "Mein Elixier ist Bewegung", verriet er. "Seit mindestens 25 Jahren mache ich jeden Tag rund eine Stunde Kardio, Übungen oder ein bisschen Muskeltraining. Ich muss mich dazu überhaupt nicht mehr motivieren."

Fans können am 15. August in Wiesen den Jubilar hochleben lassen. Dort tritt er mit Minisex, Reinhold Bilgeri sowie Ewald Pfleger und den Schick-Sisters, die ein Opus-Special im Programm haben, bei einem Festival unter dem Titel "Legenden des Austropop" als Headliner auf.