Wynton Marsalis sagt Jazz at Lincoln Center Adieu

"Als wir Jazz at Lincoln Center 1987 gründeten, war unser Ziel, eine stabile Jazzinstitution zu schaffen, die Generationen an Menschen aller Altersstufen mit einem oftmals übersehenen Genre der amerikanischen Kultur vertraut machen und unterhalten sollte. Ich bin stolz auf den unglaublichen Fortschritt, den wir hier gemacht haben", so Marsalis laut CBS News.

Der Musiker wird 2026/27 noch in seiner Funktion als künstlerischer Leiter verbleiben, mit dem endgültigen Auslaufen seines Vertrages Mitte 2028 dann aber in den Aufsichtsrat von Jazz at Lincoln Center wechseln. Wynton Marsalis hat bis heute mehr als 100 Studioalben eingespielt und ist Träger von neun Grammys und eines Pulitzer Preises.