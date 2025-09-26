News Logo
ABO

William Shatner geht es nach Spitalseinlieferung "bestens"

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ "Captain Kirk" hat es offenbar beim Essen übertrieben
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
"Star Trek"-Legende William Shatner gibt Entwarnung: Der 94-jährige Schauspieler hat es beim Essen übertrieben und landete im Krankenhaus – nun macht er sich über die Schlagzeilen lustig. Nach Medienberichten über seinen Krankenhausbesuch hatte er sich mit einer beruhigenden Botschaft an seine Fans gewandt. "Ich danke euch allen für die Anteilnahme, aber mir geht es bestens", schrieb Shatner auf Instagram. "Ich sage euch immer wieder: Vertraut keinen Klatschblättern oder KI!"

von

Am Mittwoch hatte das Branchenportal "TMZ" berichtet, dass Shatner wegen eines "medizinischen Notfalls" ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Kanadier teilte nun mit, dass er es "ein bisschen übertrieben" habe – offenbar beim Essen. Dazu postete er ein Bild von sich in der Rolle des Schriftstellers Mark Twain in der Fernsehserie "Murdoch Mysteries" und die Worte: "Die Gerüchte über meinen Tod sind stark übertrieben!" – ein Zitat, welches oft Twain zugeschrieben wird.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Edward Berger hofft auf eine Goldene Muschel in San Sebastián
Schlagzeilen
Edward Berger kämpft in San Sebastián um eine Muschel
++ ARCHIVBILD ++ Popstar Bryan Ferry wollte Maler werden
News
Popikone Bryan Ferry wird 80 und möchte nicht mehr singen
Wer wird der neue Bond?
News
Neuer James Bond soll ein junger, britische No-Name werden
Großdemonstration in San Sebastián am Mittwochabend
Politik
Großdemo von Spaniens Filmbranche gegen Israels Gazakrieg
Zucchero feiert Geburtstag mit Konzerten in der Arena von Verona
Schlagzeilen
Ikone des italienischen Blues: Zucchero wird 70
Mariah Carey bei den MTV Video Music Awards
News
Album von Mariah Carey: "Ich weiß, dass ich üben sollte"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER